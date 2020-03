Impasse atrasa distribuição de recursos federais às prefeituras piauienses

O rateio dos cerca de R$ 9 milhões de recursos federais às prefeituras piauienses, para auxiliá-los no enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19), atrasou. A verba foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde (MS) ao Governo do Estado e aos municípios, que ainda discute com os gestores os melhores critérios para a divisão da quantia.

Uma reunião, marcada para última quarta-feira (25), terminou sem definição quanto aos valores. "Iniciamos a discussão, mas por não haver quórum, ela foi adiada, para definirmos isso com a presença de todos, ouvindo suas opiniões, pois só assim é que iremos acertar", afirmou Florentino Neto, secretário estadual de Saúde (Sesapi).



Florentino Neto marcou nova reunião, para ampliar a discussão sobre critérios - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ao todo, o MS já encaminhou aproximadamente R$ 16 milhões ao Piauí para reforçar as ações enfrentamento da pandemia nas cidades do estado, que precisa definir os locais que terão atendimento de maior complexidade e, com isso, maior necessidade de reforço orçamentário.

A orientação da pasta, que já destinou o total de R$ 1 bilhão aos estados, é que cada unidade da discuta e defina, junto aos seus municípios, quais valores terão cada um. O recurso poderá ser utilizado em ações de assistência, inclusive, para abertura de novos leitos ou custeio de leitos já existentes nos estados e cidades. A Sesapi ainda não informou quando uma nova rodada de conversas deverá acontecer.

Natanael Souza, do Jornal O Dia