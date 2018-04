Idepi aponta problemas em duas barragens, mas nega riscos de rompimentos

Mais duas barragens no Piauí apresentaram problemas em suas estruturas após as fortes chuvas que caíram esta semana. Ontem (15), o Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI) anunciou, durante a visita do governador Wellington Dias (PT) e do Ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua Andrade, infiltrações na barragem do emparedado, em Campo Maior, e uma erosão regressiva na barragem Joaquim Mendes, em Conceição do Canindé.

Mas, segundo o diretor do Instituto, Geraldo Magela, não há riscos de rompimentos nas duas represas. Ao O DIA, Magela informou que já há projetos de restauração para as duas barragens e que devem começar a serem executados em breve. “Vamos fazer a restauração das duas barragens e da barragem do Bezerro [em José de Freitas] através de recursos do Ministério da Integração Nacional”, pontuou.



Wellington diz que 17 mil pessoas foram prejudicadas pelo excesso de água no Estado (Foto: Divulgação)



Com relação às infiltrações na barragem de Campo Maior, Magela garantiu que a situação é estável, apesar de estar em sua capacidade máxima, que é de 5.000.000 m³. “existe uma diferença grande entre ela e a barragem de José de Freitas. Existe uma infiltração, mas é na parede do sangradouro, que é de concreto. Tem uma necessidade de reparos que vamos tentar fazer de forma emergencial”, explicou.

Também é emergencial a situação em Conceição do Canindé, onde a erosão no sangradouro e nas fundações dos pilares de sustentação da ponte sobre o sangradouro compromete a estrutura da barragem. “Não tem risco eminente. Existe o risco de rompimento, mas está sendo controlado e monitorado”, ressaltou Magela.

Ithyara Borges - Jornal O Dia