Ida de Dr. Pessoa para o PL abre caminho para Luís André comandar o União Brasil no Piauí

A ida do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para o Partido Liberal, abre caminho para que o vereador Luís André (PSL) assuma o comando do União Brasil no estado. O novo partido que será criado a partir da fusão entre o DEM e o próprio PSL pode ser homologado já no início de fevereiro. Recentemente o prefeito da capital ventilou a possibilidade de assumir o controle do novo partido, porém sem acordo com o comando federal da legenda.



Dividido no Piauí, o União Brasil está entre apoiar Silvio Mendes para o governo do Estado, tese defendida por Luís André, ou caminhar com uma via alternativa, posição defendida pelo outro postulante ao cargo, o presidente do DEM, Ronney Lustosa. Com a sinalização favorável a Silvio, Luís André ganha a força de Ciro Nogueira na articulação. O Ministro trabalha para obter o apoio do União Brasil e manter a sigla nas fileiras da oposição.

Luís André confirmou que aguarda a definição do partido já no próximo mês, e negou qualquer divergência com os rivais pelo comnado do partido no Estado, “A expectativa é que já no início de fevereiro o ministro Fachin homologue a criação do partido. Vamos concretizar aqui no Piauí com a construção na nossa chapa a federal, no momento oportuno vamos definir os presidentes em cada estado, o que queremos é trabalhar pela força do União Brasil no Piauí" disse o vereador.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Silvio ou Washington ?



O político comentou também a possibilidade de apoiar um candidato de oposição no Estado. Segundo ele o novo partido terá uma diretriz irrevogável, ser oposição a Rafael Fonteles. "Estamos acompanhando a comitiva do ministro Ciro Nogueira e acreditamos no projeto do ex-prefeito Silvio Mendes. O professor Washington é um bom candidato, todo mundo conversa com todo mundo, o que importa é derrota o Parti dos Trabalhadores em 2023”, concluiu o parlamentar", finalizou o parlamentar.

