Ibaneis Rocha garante participação na campanha de Dr. Pessoa

Ao participar nessa quarta-feira (29) de evento na sede estadual do MDB, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), garantiu que irá participar ativamente da campanha eleitoral de Dr. Pessoa à Prefeitura de Teresina. Apontado como uma das principais lideranças da sigla à nível nacional, Ibaneis afirmou que trabalhará para retomar o protagonismo emedebista na política brasileira, o que, para ele, passa pelas eleições municipais do próximo mês de outubro.



“O nosso projeto é fazer com que o MDB, que já é o maior partido do Brasil, se torne ainda mais forte, com uma presença marcante nas capitais e nas principais cidades do país. O MDB pagou um preço muito alto por ter concedido a governabilidade aos governos de esquerda e agora nós vamos resgatar com a nossa proposta, vamos ensinar a população brasileira. Então, nós estamos aqui juntos, conhecemos a história do Dr. Pessoa. Chegou a hora do MDB governar as cidades, mostrando a sua força”, afirmou Ibaneis.

O governador do Distrito Federal também defendeu a necessidade de uma renovação dos quadros políticos do MDB, o que, segundo ele, já vem acontecendo nos últimos anos. “A ideia é unir a experiência que o MDB adquiriu ao longo dos anos com essas novas lideranças que surgem e que querem mudar a cara da política do Brasil. Temos que aliar, de forma muito tranquila, essa que é a força do MDB, que está lutando pela democracia e pela liberdade e tendo atenção às pessoas mais carentes, mais pobres”, pontuou.

Críticas à Moro

Durante sua passagem por Teresina, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fez duras críticas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Para Ibaneis, o Governo Federal precisa assumir a responsabilidade sobre o problema da segurança pública dos estados brasileiros.

“Acho que o ministro Sérgio Moro tem perdido uma grande oportunidade. Nós, os governadores, temos feito um grande esforço no sentido de melhorar a segurança pública no âmbito dos nossos estados. O Ministro Sérgio Moro não conversou com nenhum dos governadores, durante um ano na sua administração. Ele precisa ter uma interlocução maior com os secretários de segurança e com os governos estaduais”, disparou Ibaneis.





João MagalhãesNatanael Souza