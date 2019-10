Hugo Napoleão não descarta concorrer à Prefeitura de Teresina

Atualmente filiado ao PSD, o ex-governador Hugo Napoleão não descarta a possibilidade de retomar a carreira política e disputar a Prefeitura de Teresina em 2020. Apesar de reconhecer que a pré-candidatura do deputado estadual Georgiano Neto é o caminho mais viável para a sigla, Hugo deixa em aberto essa possibilidade de estar na disputa eleitoral do próximo ano e diz que seu futuro está nas mãos de Deus.

“Tem já o pré-candidato, que é o Georgiano, um rapaz com raras qualidades, e eu não quero estar atropelando ninguém. O certo é que eu fico sempre sensibilizado com carinho e o afeto do povo de Teresina, e isso massageia demais o meu coração. Como dizia o ex-ministro Armando Falcão, o futuro a Deus pertence”, disse.



Filiado ao PSD, Napoleão hoje exerce a advocacia em tribunais superiores em Brasília - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O nome de Hugo Napoleão começou a surgir nos bastidores como uma das possibilidades de candidatura própria do PSD, caso Georgiano desista da disputa. Atualmente, o ex-governador mora em Brasília onde atua como advogado.

Livro

Hugo Napoleão se prepara para lançar nos próximos dias o livro intitulado “Eu fui advogado de JK”, que relata detalhes do período em que atuou ao lado do então presidente da República. “O livro está pronto e guardado em Brasília. Haverá o lançamento lá e aqui em Teresina”, informou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia