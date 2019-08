Hospitais do Sul do PI recebem investimentos da Secretaria de Saúde

Após a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí denunciar problemas administrativos e de atendimento em vários hospitais na região sul do Piauí, a Secretaria de Estado da Saúde informou que já investiu mais de um milhão de reais na compra de equipamentos para as unidades. As cidades visitadas foram São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Uruçuí e São João do Piauí. O DIA divulgou na edição de segunda-feira (26) os relatos dos deputados que foram aos hospitais.



O secretário de saúde informou sobre recursos para as unidades - Foto: Jailson Soares/O Dia



A Sesapi informou que realizou gastos de R$ 1.014.843,86 em nova aparelhagem, que trouxe modernização e mais conforto aos pacientes que procuram estas unidades de saúde em questão. Em reforma e ampliação da rede de saúde desses quatro municípios a Sesapi já desembolsou R$ 17.373.483,35. Uma dessas obras é o Centro de Parto Normal de São Raimundo Nonato que já recebeu da Sesapi R$ 677.450,37 e está com 95% de suas obras concluídas.

Outra obra que está sendo realizada na cidade é a construção do Centro Especializado de Reabilitação onde já foram empregados R$ 3.065.817,96. A reforma e ampliação do Hospital Cândido Ferraz está em processo de licitação, onde serão investidos R$ 4.865,000.00. “Já foi autorizada a abertura do processo licitatório e contratação de construtora para realizar a reforma e ampliação do hospital”, informou o secretário Florentino Neto.

No município de Uruçuí está sendo feita a reforma do Hospital Regional, que está com 77,76% de executada.

Jornal O DiaJoão Magalhães