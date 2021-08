Homem morre na ambulância do SAMU após ser atingido por vários disparos na Vila Irmã Dulce

Um homem identificado com Jhon foi assassinado com vários disparos na noite do último sábado na vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. A vítima até chegou a ser atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito dentro do veículo.

Ao lado do corpo da vítima foram encontradas várias cápsulas e de acordo com a polícia nenhum suspeito de envolvimento no crime foi localizado. O comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, major José Ademir, revelou que quando a guarnição foi acionada já encontrou o homem sem vida.

“A guarnição chegou quando ele já estava vitimado. A gente sabe que foi com arma de fogo porque encontramos várias cápsulas no chão. Foram vários disparos de pistola, não sabemos o calibre. Ele morreu no local mesmo, quando a equipe médica chegou botou ele na ambulância, tentou reanimar, mas ele faleceu dentro da ambulância, no loca” afirmou o comandante.



O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e o caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).







