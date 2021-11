Homem é preso e carro roubado é recuperado durante abordagem na Santa Maria da Codipi

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta terça-feira (16), na Vila Padre Humberto, região da Santa Maria da Codipi, na Zona Norte de Teresina. Ele estava cometendo assaltos em veículo roubado, segundo a Força Tática da Polícia Militar.



Foto: Jailson Soares/ODIA

A prisão e recuperação do veículo ocorreu durante acompanhamento tático. De acordo com J. Sousa, do 13º Batalhão da Polícia Militar, o veículo já sendo monitorado.

“A prisão ocorreu durante acompanhamento tático. O veículo tinha registro de roubo e furto. A ação ocorreu na Vila Padre Humberto, região da Santa Maria da Codipi, e o carro já estava sendo monitorado”, disse.

Foto: Jailson Soares/ODIA



Ainda segundo Sousa, o rapaz tem passagens pela polícia. O carro estava sendo usado para outros assaltos na região do 13º Batalhão. Ele estava com comparsas, que fugiram após a abordagem.

“Eram dois comparsas. Um deles estava dando apoio em uma motocicleta e outro fugiu em sentido ingnorado”, completa.

Após a prisão, o rapaz foi levado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. O carro será devolvido para a proprietária, que prestou depoimento nesta terça-feira (16).

