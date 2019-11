Hidd diz que impasse no PDT não interfere em articulação

O presidente do diretório municipal do PDT, Evandro Hidd, afirmou nessa quinta-feira (31) que os impasses envolvendo o comando da sigla a nível estadual não interferem na condução dos trabalhos de articulação para formar uma chapa de vereadores para a disputa em 2020. Segundo ele, a direção municipal tem autonomia para conduzir todo o processo.



“O PDT a nível estadual eu não posso falar, mas o PDT a nível municipal está muito organizado na montagem dessa chapa para o ano que vem. O partido está muito bem estruturado e organizado”, disse Hidd.



Evandro Hidd afirma que o partido está organizado em âmbito municipal - Elias Fontinele/O Dia



O PDT é presidido no Piauí pelo deputado federal Flávio Nogueira, que está suspenso de suas atividades partidárias após ter votado a favor da Reforma da Previdência. O parlamentar deve deixar o partido nas próximas semanas, após ter solicitado autorização à Justiça Eleitoral.

De acordo com Evandro Hidd, apesar da situação delicada, não há confirmação sobre uma eventual saída de Nogueira e seu grupo político dos quadros do PDT. “Até o momento, não tem nenhuma definição sobre a saída do deputado Flávio. Nos próximos dias deve ter uma em Brasília nos próximos dias e quando ele chegar em Teresina vamos procurá-lo para conversar sobre isso”, declarou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia