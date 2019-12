HGV terá R$ 20 milhões de emendas parlamentares para 2020

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) inaugurou as novas instalações do posto de enfermagem da Clínica Cirúrgica I. Durante a inauguração, o presidente da Fundação Estatal de Serviços Hospitalares (Fepiserh), Welton Bandeira, disse que está otimista com a liberação de R$ 20 milhões de emendas parlamentares para o Hospital Getúlio Vargas (HGV) em 2020.



O diretor-geral, Gilberto Albuquerque, destacou que a reforma do posto de enfermagem vem dar continuidade ao trabalho desenvolvido na Clinica Ortopédica, que foi inaugurada em outubro. “Gradativamente, todas as unidades estarão recebendo reformas e melhorias para melhor atender aos pacientes”, disse o gestor.

Para o diretor administrativo do HGV, Fernando Danda, a readequação do espaço vai proporcionar mais conforto e melhores condições de trabalho, pois a estrutura foi dividida em duas áreas para melhor comodidade dos profissionais. As enfermarias da clínica foram climatizadas, proporcionando um ambiente humanizado.

O presidente da Fepiserh disse que os recursos das emendas parlamentares foram uma conquista do deputado estadual Pablo Santos, que tem se empenhado na busca de melhorias para o HGV. “Com isso, a gente espera que 2020 seja mais tranquilo em relação aos insumos necessários para o funcionamento do hospital e, também, para poder ter condições de investir na conclusão de obras que são fundamentais para o bom atendimento à população”, destaca Welton Bandeira.