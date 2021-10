Herança política: MDB faz reunião e discute chapa dos filhos para deputado federal

O Movimento Democrático Brasileiro reuniu o diretório estadual na manhã desta sexta (01). Na pauta o partido discute as dificuldades enfrentadas na formação da chapa para deputado federal, chamada de "chapa dos filhos" nos bastidores. A explicação é simples, devem concorrer a deputado Federal no partido o Filho de Marcelo Castro, Castro Neto, o filho de Themístocles, Marcos Aurélio, e o filho do prefeito Dr. Pessoa, Pessoinha. Com poucos candidatos de captação de votos e sem a possibilidade de uma coligação, o MDB corre contra o tempo para montar uma chapa competitiva.

Comparando com os números da última eleição, por exemplo, quando Marcos Aurélio Sampaio foi eleito, o MDB teve apenas 102 mil votos, número que não elegeria nenhum deputado em 2022. O senador Marcelo Castro, presidente do partido, falou sobre o encontro e explicou as dificuldades enfrentadas pela legenda.

"Hoje fizemos uma reunião com o nosso diretório e fizemos um apanhado da nossa chapa para deputado estadual e federal para 2022. Estamos muito esperançosos e confiante de que o MDB irá crescer. Essa dificuldade é natural, como não existem mais coligações proporcionais cada partido tem que se valer por si próprio, todos os partidos terão que ter o seu quociente eleitoral para ter chances de eleger seus deputados. Quero dizer que o MDB é um partido tolerante, democrático, não tem dono, e está de portas abertas para receber todos aqueles que queiram ser candidatos", revelou o senador



Só PT e PP se prepararam



Em entrevista o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-PI), Castro Neto, filho do senador Marcelo Castro, admitiu o cenário complicado na chapa para deputado federal e revelou que só dois partidos estão preparados para a disputa.



"Colocamos nomes, tanto para deputado federal quanto para estadual, nosso objetivo é formar uma chapa forte e competitiva para tornar o MDB forte como é a sua história em todo o país. A dificuldade é natural, ela é de todos os partidos, com exceção do Partido dos Trabalhadores e do PP que já tem uma chapa formada. O MDB, assim como os outros partidos, todos tem essa dificuldade. Estamos trabalhando para fortalecer a nossa chapa", disse o parlamentar.



