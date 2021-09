Heráclito Fortes avalia retorno ao Piauí, revela Ronney Lustosa

O retorno de Heráclito Forte ao cenário político do Piauí é uma possibilidade analisada à distância, mas real já para as eleições de 2022. A revelação é do presidente regional do Democratas, Ronney Lustosa, durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv nesta segunda-feira (27).

Heráclito atualmente integra o conselho político da Associação Comercial de São Paulo, mas estaria em conversa com líderes políticos piauienses avaliando as chances de retornar ao Piauí e disputar um cargo. O Portal O Dia revelou que Fortes poderia também o comando regional do partido que surgirá na fusão entre Democratas e PSL.

“O Heráclito lida diariamente a questão nacional, sem perder de vista o Piauí. Tem acompanhado atentamente e tem avaliado a possibilidade de retorno. Sobre qual seria a candidatura não tem nenhuma definição, mas ele tem sim olhado para o quadro político e pensado nessa possibilidade”, disse Ronney Lustosa.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Heráclito Fortes foi um dos principais nomes da oposição do Piauí. Em 2018, disputou o cargo de deputado federal e ficou na suplência da coligação que reuniu PSB, DEM e PSDB.

Fusão Democratas e PSL

Ronney Lustosa é favorável a fusão entre Democratas e PSL, que é articulada pelas lideranças nacionais das siglas. Para ele, os dois partidos possuem bom diálogo no Piauí e estão de acordo com os termos elaborados pela comissão formada pelas agremiações.

“No Piauí, não temos nenhum problema com a fusão. Creio que nossa conversa com nossos amigos e futuros correligionários seja da melhor forma possível. Temos um relacionamento muito bom com o presidente regional do PSL, vereador Luis André. Vamos buscar em primeiro lugar nossas convergências e aquilo que for divergências a gente vai ter que arrumar uma forma de organizar”, disse Ronney.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!