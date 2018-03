O deputado federal Heráclito Fortes foi um dos parlamentares que assinaram ficha de filiação ao DEM e participaram ontem (8), do lançamento da pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) à Presidência da República. Um evento será agendado em breve no Piauí para festejar a chegada de novos filiados e ampliar a divulgação da pré-candidatura de Maia.

Em entrevista à TV Cidade Verde, Heráclito comentou ainda a promessa de apoio de Ciro Nogueira a candidatura de Maia. O deputado federal disse que Ciro já prometeu apoio a Alckmin, Lula, Michel Temer, Henrique Meireles e agora a Maia. “Quem for fazer viagem confiando no Ciro, corre o risco de morrer no caminho”, disse Heráclito, acrescentando que Maia representa uma boa novidade na política, sem vícios que políticos mais experientes possuem.

Heráclito formaliza retorno ao DEM e confirma apoio a Rodrigo Maia. (Foto: Divulgação)



Ronney Lustosa, presidente regional do DEM no Piauí, participou do evento e diz que o partido se recicla para incorporar ao seu discurso e ao seu ideário o sentimento do povo brasileiro. Para ele, o retorno de Heráclito Fortes ao partido está em perfeita sintonia com esse sentimento.

“Heráclito é um político de extrema experiência e tarimba. Por isso mesmo, um grande incentivador da renovação política e ele demonstrou isso quando lançou os Deputados Luciano Nunes para governo e Robert Rios para o Senado. Heráclito e outros políticos de valor serão os fiadores dessa nova aliança proposta pelo DEM com a população”, pontuou Lustosa, ressaltando que a filiação do deputado Heráclito em Brasília foi simbólica, mas um grande evento deverá acontecer no Piauí marcando esse retorno. A data ainda não está definida, mas deverá reunir lideranças do Estado.

A filiação do deputado federal Átila Lira (PSB) também chegou a ser cogitada no DEM, mas não se concretizou. Também aumentaram as expectativas de que Rodrigo Martins não saia do PSB.

João Magalhães