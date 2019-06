Deputado quer criar programa estadual no lugar do Mais Médicos

O Piauí pode entrar para a lista de estados brasileiros que adotaram soluções caseiras para o problema causado com a falta dos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal. A proposta é do deputado estadual Henrique Pires (MDB), que apresentou um Indicativo de Projeto de Lei que institui o Programa Mais Médicos do Piauí, que consiste em uma bolsa de ensino, aperfeiçoamento e pesquisa na área de Saúde da Família para egressos do curso de Medicina da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).



“Temos dois eixos nesta proposta pela qual o governador Wellington Dias já demonstrou interesse. Temos o eixo de que com os médicos que decidirem participar do programa poderão atuar nas cidades com déficit e também de termos aperfeiçoamento com a pesquisa que eles mesmo terão de fazer nos municípios, assim o Piauí terá ainda mais conhecimento a respeito de quais são as maiores necessidades da Saúde no Estado”, explica Henrique Pires.



Henrique Pires apresentou Indicativo de Projeto de Lei que institui o Programa Mais Médico no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Como cria despesa para o Governo do Estado, a proposta foi apresentada pelo deputado na forma de indicativo de projeto de lei. Segundo ele, os custos para o Estado devem permanecer praticamente os mesmos já que a fonte pagadora da Saúde tem praticamente toda a sua origem no mesmo fundo nacional.

“O que mudaria é que com o Programa Médicos da Família do Piauí os profissionais do Estado teriam maior incentivo e poderiam ser aproveitados para preenchera demanda deixada pelos médicos que saíram do programa federal Mais Médicos”, acrescenta Henrique Pires.

Propostas semelhantes já foram aprovadas no Ceará, Espírito Santo e em cidades como Campinas em São Paulo.

Natanael Souza - Jornal O Dia