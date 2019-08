Henrique Pires defende realização de pesquisas para definir candidato do MDB

O deputado estadual Henrique Pires garante que seu nome segue à disposição do MDB para uma candidatura à Prefeitura de Teresina, apesar da filiação do ex-deputado Dr. Pessoa ao partido, na última semana. Pires defende a realização de pesquisas para definir o melhor nome para representar o MDB na disputa majoritária do próximo ano em Teresina. Além dele e Dr. Pessoa, o vereador Luis Lobão também já manifestou interesse no posto.



“Meu nome continua a disposição do MDB. Sempre digo e repito, em janeiro, vamos fazer pesquisas quantitativas e qualitativas para decidir se vamos manter o nome à disposição ou não para disputar a prefeitura de Teresina”, destacou o parlamentar.

Henrique Pires garante que seu nome segue à disposição do MDB para uma candidatura (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)



Ainda na avaliação de Henrique Pires, com a proximidade do pleito eleitoral do próximo ano, a tendência é que a população passe a fazer uma análise cada vez mais criteriosa do perfil dos que se colocam como pré-candidatos.

“Hoje, a população cobra o preparo o conhecimento dos temas de interesse dela. Quando a gente traz a pauta nacional pra cá, por exemplo a discussão da reforma tributária, estamos preocupados com a população de Teresina, cidade que tive a honra de ser vereador e que me deu mais de oito mil votos na última eleição de deputado”, pontuou Henrique Pires.

Natanael Souza