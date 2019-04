Helder Jacobina deixa o comando da Secretaria de Educação

Helder Jacobina não é mais Secretário de Educação do Piauí. O anúncio foi feito na noite desse sábado (30), pelo governador Wellington Dias (PT), que acatou o pedido de afastamento do advogado, que estava à frente da pasta desde abril de 2018, quando a então Secretária, Rejane Dias, teve que se desincompatibilizar para disputar as eleições.



Por meio de nota, Jacobina informou que deixa o cargo por questões pessoais. “Hoje, venho comunicar meu afastamento da secretaria. O motivo também é a dedicação, só que desta vez às questões pessoais. Estou desenvolvendo um trabalho de mestrado e necessito concluir pesquisas. Como advogado, também preciso estar mais perto de ações em andamento em meu escritório, o qual sempre me dediquei e construí minha vida profissional. Em tempo, também retorno à docência superior", diz a nota.

Também por meio de nota, o governador Wellington Dias (PT) afirmou que recebeu o pedido de afastamento de Helder Jacobina com ‘muita sensibilidade’. “Ele sempre foi uma pessoa de nossa confiança e esteve ao nosso lado em vários momentos de nossas gestões. Entendo seus anseios pessoais e profissionais e tenho certeza que esta foi uma decisão de grande reflexão para ele. Sei do seu empenho e dedicação ao longo desses anos e o agradeço por ter destinado parte de sua vida ao desenvolvimento do estado do Piauí”, diz a nota assinada pelo governador.

A gestão de Helder Jacobina à frente da Seduc foi marcada por duas grandes operações da Polícia Federal nas dependências da pasta: Operação Topique, deflagrada em agosto do ano passado, que desarticulou um esquema de fraudes no transporte escolar; e a Operação Boca Livre, que investiga fraudes em contratos da merenda escolar.

Novo gestor

Ainda na noite de sábado , o governador Wellington Dias anunciou a nomeação de Ellen Gera como novo Secretário de Educação. Servidor público concursado no cargo de analista de Sistemas Sênior, com graduação e pós-graduação em Computação, Ellen Gera desempenhava o cargo de Superintendente de Ensino Superior da SEDUC.

Ellen Gera, Wellington Dias e Helder Jacobina ( Foto: Divulgação)

“A escolha de uma pessoa que já faz parte dos quadros gerenciais da SEDUC tem como finalidade dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento da Educação, sem prejudicar os projetos já em andamento. Ellen já conhece os planos, metas e tem a paixão necessária por uma educação de qualidade que venha contribuir com melhores índices e, consequentemente, melhor qualidade de vida para nossa população”, disse o governador .

Natanael Souza