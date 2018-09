Haddad cancela viagem ao Rio Grande do Sul à espera de orientação de Lula

Em um momento decisivo para a definição de candidatura petista ao Planalto, o ex-prefeito Fernando Haddad cancelou a viagem que faria ainda nesta segunda-feira (3) ao Rio Grande do Sul para permanecer em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso.

A decisão foi tomada durante uma reunião com Lula. Os petistas vão esperar os desdobramentos legais do impedimento da candidatura do ex-presidente.

Do Paraná, Haddad volta a São Paulo para gravação de novos programas de rádio e TV a partir da determinação do PT.

