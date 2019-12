Gustavo Neiva avalia como positiva atuação da oposição durante o ano

Líder da oposição da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Gustavo Neiva (PSB) avalia como positiva a atuação dos quatro parlamentares oposicionistas na casa legislativa. Apesar de pequena, a bancada conseguiu chamar atenção para pontos que discordava do governo e denunciou irregularidades.

Gustavo Neiva declarou que a oposição saiu da Alepi e se aproximou da população. Com a Comissão de Saúde, os deputados estiveram em hospitais estaduais do interior do Piauí. Na Reforma da Previdência chegaram a conseguir decisão judicial para retirada do pedido de urgência. Na última votação do ano da Assembleia, tentou modificar o orçamentopara 2020.

“Aposição saiu do prédio da Assembleia Legislativa e foi onde as pessoas estão. Foi um trabalho bastante produtivo, um trabalho aguerrido. Como integrante da Comissão de Saúde, percorremos os principais hospitais regionais de norte a sul do Piauí. Denunciamos, fizemos relatórios, cobramos correções. Foi uma oposição propositiva”, disse.

Para o próximo ano, Gustavo Neiva acredita que a oposição deva intensificar as fiscalizações. Ele explica que com os mesmo orçamento de 2019, os problemas na saúde, educação e na estrutura dos campi da Uespi devam se agravar.

Deputado Gustavo Neiva defende atuação da bancada de oposição na Alepi (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

PSB na eleição de Teresina

O deputado demostra confiança quando o assunto é a participação do PSB na disputa pela prefeitura de Teresina. O primeiro passo, para ele, é consolidar a filiação do ex-deputadoRobert Rios no partido, e selar a chapa com Dr. Pessoa (MDB). Mas é consciente que muita coisa ainda pode ocorrer até as convenções.

“Estamos na expectativa da filiação do ex-deputado Robert Rios ao PSB. Todos nós sabemos da força que tem o Robert em Teresina. Sempre foi um dos deputados mais votados na capital. É o grande nome que temos a apresentar. As convenções só vão ser em julho, ainda tem muita conversação. Formaremos também uma chapa de vereadores muito forte. Sairemos maior das eleições 2020 do que estamos hoje ”, declarou.

Perguntado se prefere as oposições unidas ou com candidaturas separadas, ele prefere dizer que a discussão deve ficar para o próximo ano. “Cada um tem seu ponto de vista, suas estratégias. Cada estratégia dessas tem pontos positivos e negativos. Eu acho que isso vai aquecer mais lá pra fevereiro, março, quando poderemos fazer uma análise mais precisa de como vai ser conduzida as eleições em Teresina”, finalizou.

Otávio Neto