Grupo rejeita filiação de Carlos Augusto, ex-comandante da PM

Cogitado para ser um dos pré-candidatos a deputado estadual por um dos partidos emergentes, o Coronel Carlos Augusto teve seu nome rejeitado durante uma reunião do grupo. O militar vinha negociando a viabilidade de sua candidatura já há algum um tempo, e chegou até a anunciar sua filiação para o próximo dia 30 de julho.

De acordo com o presidente do PHS no Piauí, o ex-vereador de Teresina Tiago Vasconcelos, não se trata de uma recusa pessoal ao nome do Coronel, mas que a maioria dos partidos entendeu que sua inclusão ao quadro de pré-candidatos do grupo não seria propício nem viável no momento, já que não atenderia aos requisitos definidos pelas siglas.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Seis partidos dos dez se posicionaram contrá- rios a vinda dele, alegando que tínhamos um acordo de que não aceitaríamos secretários estaduais ou afins, o argumento usado foi que autarquias ou mesmo a corporação da Polícia Militar eram equivalentes, e foi essa a alegação deles, alguns partidos chegaram a concordar mas foram voto vencido”, explicou Tiago Vasconcelos

No entanto, o presidente do PHS confirmou que negociava a filiação do Coronel Carlos Augusto ao partido, mas que o acordo dependia de uma aprovação do grupo de partidos emergentes. “A alegação é que se alguém fizer algo contrário ao que foi decidido, está fora do grupo. Então se o PHS sai não é interessante nem para o partido nem para o Coronel, já que o interesse dele no partido é justamente sua participa- ção nesse grupo, se sairmos do grupo deixamos de ser interessante”, finalizou.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia