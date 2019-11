Graça Amorim: 'proximidade entre Ciro e Firmino gera ciúmes em petistas'

Em mais um capítulo da troca de farpas entre aliados do prefeito Firmino Filho e membros do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Graça Amorim disparou que as críticas que foram proferidas contra a gestão do Palácio da Cidade são motivadas por ‘ciúmes’. Segundo a parlamentar, a relação cada vez mais próxima entre o Firmino e Ciro Nogueira estaria incomodando os membros do PT.

“O Piauí começou a se desenvolver quando o senador Ciro começou a andar com o governador Wellington Dias, apoiando, trazendo emendas, por conta do prestígio que ele tem no cenário nacional. Hoje, isso é notório também em Teresina. O que a gente percebe é que o deputado Franzé fica batendo porque está morrendo de ciúmes. Ele não teve a capacidade nem de se sustentar como candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina”, disparou Graça.



Vereadora Graça Amorim, líder do prefeito na Câmara Municipal - Foto: Elias Fontinele/O Dia



A líder do prefeito na Câmara Municipal também garantiu que as animosidades registradas nos últimos dias não vão fazer com que o Palácio da Cidade antecipe a divulgação do candidato para as próximas eleições. “Eles estão querendo forçar o prefeito de Teresina a começar a fazer política agora. Ele não vai fazer. Ele só vai anunciar o seu candidato em 2020, porque ele está focado em melhorar cada vez mais os serviços que são disponibilizados para a população de Teresina”, disse.

Natanael Souza, do Jornal O Dia