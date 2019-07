Governo vai pedir à Alepi autorização para novo empréstimo de R$ 1 bilhão

O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, também anunciou que o governo do Piauí vai enviar à assembleia legislativa mais um pedido de autorização de empréstimo, que pode ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão. De acordo com ele, a operação pode ser realizada junto a uma instituição financeira privada e o recurso vai ser aplicado na realização de obras de infraestrutura.



“Estamos discutindo o valor, certamente vai ser superior a 1 bilhão de reais, mas não decidimos ainda o formato. Estamos fazendo o estudo para saber qual a melhor estratégia. Serão investimentos que o governador está decidindo e certamente anunciará até a primeira semana de agosto”, disse.



Rafael Fonteles - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Rafael Fonteles também anunciou que o estado do Piauí estuda a possibilidade de vender parte dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

“Estamos estudando essa possibilidade. A ideia é que pelo menos parcialmente, antecipar apenas a parte que for ser utilizada em curto prazo. O valor do precatório é 1,5 bilhão. O governador ainda não decidiu qual o valor exato irá antecipar”, pontuou o secretário de Fazenda.

Natanael Souza - Jornal O Dia