Governo solicita à Alepi nova autorização de crédito de quase R$ 1,8 bilhão

O governador Wellington Dias (PT) encaminhou uma nova mensagem à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), solicitando autorização para crédito adicional suplementar no valor R$ 1.769.062,00, montante que deve ser empenhado para cobrir despesas do Fundo de Previdência, da Dívida Pública e de Precatórios do Estado.



No texto, lido em plenário nesta terça-feira (20), o poder Executivo estadual argumenta que a operação considera a “projeção do ingresso de novas receitas públicas” e visa a garantia do “equilíbrio previdenciário e dar tranquilidade aos servidores e servidoras aposentadas”.

Além disso, o Governo do Estado se compromete a obter, até o final deste ano, obter receitas de alienação de ativos para dar cobertura exclusiva às despesas provenientes da operação de crédito.

A solicitação deve tramitar nas comissões técnicas da Alepi antes de ser aprovada em plenário. Vale ressaltar que a Casa já havia autorizado o Governo a tomar um empréstimo de R$ 1,5 bilhão para pagamento de precatórios.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia