Governo realizará transição de secretários até o dia 07 de abril

O governador informou que a equipe de governo está se preparando para realizar até o dia 07 de abril a transição dos secretários que irão se desincompatibilizar dos cargos para concorrem às eleições de outubro. A determinação de Wellington Dias (PT) é de que técnicos que já trabalhem nas secretarias assumam as pastas.

Este ano pelo menos 14 secretários e outros três gestores da administração indireta que compõem o Governo do Estado devem deixar seus cargos. A previsão é que a maioria dos secretários que serão candidatos se afaste de suas funções até o inal do mês de março, que é quando termina o primeiro trimestre do ano.



Governador comemorou aniversário ontem e falou sobre ações do Governo (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Já estamos trabalhando para que nós tenhamos também pessoas preparadas para garantir que não tenha descontinuidade do trabalho, para garantir que todas as obras, todos os programas possam seguir sem alterações”, declarou o governador Wellington Dias.

As informações foram dadas durante a comemoração do aniversário beneficente do governador nesta segunda-feira (05), na sede da Associação de Amigos dos Autistas (AMA), instituição sem fins lucrativos.

Ithyara Borges - Jornal O Dia