Governo quer reduzir benefícios de exportadores para cobrir gasto com diesel

O governo estuda reduzir benefícios tributários oferecidos a exportadores para compensar o gasto de R$ 13,4 bilhões que terá com a redução do preço do diesel em R$ 0,46 por litro até o fim do ano.

A escolha por mirar os exportadores deve-se à alta do dólar, que favorece o setor, pois torna os produtos brasileiros mais baratos no mercado internacional. O Executivo sabe que o momento é delicado e busca tirar incentivos daqueles que estão obtendo margem de lucro maior, no atual cenário econômico.

Os estudos estão sendo feitos com cautela para que a retirada de benefícios de um setor específico não produza uma nova reação com potencial de desgastar ainda mais o governo.

Foto: Cesar Itiberê/PR

Outro ponto que vem sendo trabalhado é uma forma de evitar que as mudanças precisem de aval do Congresso. Há um temor de que parlamentares fiquem sensíveis ao lobby de setores da indústria e se recusem a votar medidas encaminhadas pelo governo.

Desde domingo (27), quando o presidente Michel Temer anunciou em cadeia nacional medidas para atender às demandas dos caminhoneiros, técnicos das equipes política e econômica se debruçam em números e relatórios para encontrar uma saída.

A elevação de impostos, possibilidade mencionada pelo ministro Eduardo Guardia (Fazenda) na segunda-feira (28), foi descartada por Eliseu Padilha (Casa Civil), nesta terça (29). Questionado sobre quais seriam os caminhos, ele se limitou a dizer que benefícios serão reduzidos para compensar os custos do governo.

O governo vem fazendo mistério sobre a fonte de compensação até o término da votação do projeto de reoneração da folha de pagamento, concluída pelo Senado na noite desta terça-feira.

