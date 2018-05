Governo quer candidatura para olhar para o passado, afirma Maia

O presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato do DEM à Presidência, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira, 8, após falar a uma plateia de prefeitos na 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que o governo busca uma candidatura que olhe para o passado, o que não vai acontecer.

Segundo ele, a polarização que marcou a política brasileira nos últimos anos deixou mais passivos do que ativos e não interessa à população nesse momento. É preciso observar os candidatos que têm capacidade de diálogo.

"A sociedade quer solução para melhoria da qualidade de vida. Não quer ficar olhando o passado", afirmou, e comentou o papel de seu partido nos anos recentes. "O DEM participou do impeachment (que tirou a presidente petista Dilma Rousseff do poder), mas não liderou".

Questionado sobre as razões de manter sua pré-candidatura ainda que as pesquisas recentes não mostrem nenhuma alteração no quadro e ele mantenha apenas 1% das intenções de voto, Maia voltou a dizer que, até agora, houve pouca mudança nas pesquisas. Para ele, a população só entrará no debate em setembro. Por enquanto, o importante é observar os candidatos que estão conseguindo construir alianças para ter palanque e tempo de TV.

"Não vejo por que a ansiedade para resolver hoje uma eleição que tem convenções até agosto. Temos que ver os políticos que têm capacidade de dialogar. O centro, do ponto de vista ideológico, não é nada. Centro é onde estão aqueles que têm capacidade de diálogo", completou, citando o senador Álvaro Dias (PODE) e o deputado Aldo Rebelo (SD), como representantes desse centro.

Jornal Do Brasil