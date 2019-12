Governo promete aumento no volume de investimentos em 2020

O governador Wellington Dias(PT) avalia que o ano de 2020 deve ser marcado por investimentos recordes em vários setores do estado. Segundo ele, as políticas de austeridade somadas junto com as novas operações de crédito contratadas recentemente pelo Estado proporcionam um ambiente ideal para a retomada do crescimento.



“Eu garanto que 2020 será um ano melhor no Piauí. Isso se deve às medidas que adotamos ainda no segundo semestre de 2018, quando tivemos essa premissa de uma crise com recessão com dificuldades. Digo que em 2019 fizemos o dever de casa, com um conjunto de medidas que normalmente as pessoas, em um primeiro momento, tem dificuldades de compreender, mas vamos ampliar equilíbrio fiscal e a capacidade de investimentos. Vamos ter volume de investimentos extraordinários para 2020 e 2021. Estou bastante animado, mas sempre trabalhando com muita responsabilidade", destacou.

O chefe do executivo também afirmou que o principal desafio é manter o equilíbrio das contas, o que vai possibilitar, por exemplo, a realização de novos concursos públicos. “Quero trabalhar para que saia do limite fiscal da Lei de Responsabilidade e poder em 2020 realizar concurso para algumas áreas que precisam”, disse.

