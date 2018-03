'Governo não pode ser usado como carreira perpétua', diz Valter Alencar

O pré-candidato ao governo do Estado, Valter Alencar (PSC) está entusiasmado com a movimentação da oposição e a apresentação de novos nomes no cenário político do Piauí. Ele defende ainda a necessidade de a população compreender o surgimento das novas lideranças que, para ele, quebram o modelo de gestão adotada no Estado.

Para o empresário, a falta de investimentos e a queda da economia mostram a necessidade de renovação. “A realidade do Piauí é de repetir nomes que não dão ao Estado a oxigenação não só da renovação como também de novas propostas que possam tirar o Piauí desse cenário”, declarou ao O DIA.



Valter Alencar é pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSC (Foto: Moura Alves/O Dia)



Apesar do anúncio de vá- rios nomes de oposição para o governo, Valter Alencar defende a união dos partidos para fortalecimento de uma candidatura em um possível segundo turno. Para, isso, o empresário informou que está conversando com várias siglas para discutir as possibilidades do pleito. “O Piauí talvez esteja errando nesse continuísmo de políticos que pouco fazem pelo Estado. Temos candidaturas que já representaram a população e já mostraram o que podiam oferecer. O governo não pode ser utilizado como uma carreira perpetua”, pontuou.

Sobre as pesquisas de intenção de votos divulgadas esta semana pelo Instituto Data AZ, Alencar disse que os nú- meros impulsionaram sua pré-candidatura. “Me colocou em uma situação muito interessante, quando eu apareço com candidatos que já tiveram mandatos. Pela primeira vez, um nome que não representa esse continuísmo político”, pontuou.

No levantamento, o empresário apareceu, em pesquisa estimulada, com 1% de intenção de votos, atrás de nomes como Wellington Dias (PT), Dr. Pessoa (PSD), Firmino Filho (PSDB) e João Vicente Claudino (sem partido).

Ithyara Borges - Jornal O Dia