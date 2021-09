Governo mantém flexibilização econômica e e eventos-teste em novo decreto

O governo do estado publicou no diário oficial deste domingo (26) um novo decreto para medidas sanitárias excepcionais em função da pandemia de covid-19. De acordo com o documento fica permitida na próxima semana a realização de festas e eventos desde que aprovada, por meio de projetos de eventos-teste, nas áreas cultural, desportiva, agropecuária, desde que tenham sido. Porém ficarão suspensas as atividades que envolvam aglomeração, o funcionamento de boates, casas de shows, bem como de quaisquer tipos de estabelecimentos que promovam atividades festivas

O comércio fica com o horário de funcionamento já definido no último decreto podendo bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, barracas de praia e estabelecimentos similares bem como lojas de conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até 1h, ficando vedada a promoção/realização de festas, eventos, confraternizações, dança ou qualquer atividade que gere aglomeração, seja no estabelecimento, seja no seu entorno. O comércio em geral poderá funcionar somente até às 18h e os shopping centers poderão funcionar das 10h às 22h. Veja na íntegra o novo decreto

FOTO: CCOM/Divulgação



