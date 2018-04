Governo lança plano de segurança pública amanhã

O Governo do Piauí lança amanhã (6), o Plano Estadual de Segurança Pública. O plano envolve o aumento de efetivo da polícia civil e norteia ações voltadas para a segurança em todo o território piauiense, incluindo investimentos em estrutura de trabalho e aumento de pessoal. O plano foi elaborado a partir de audiências realizadas em todo o estado.

O lançamento também marca o fim da gestão do secretário de Estado da Segurança Pública, Fábio Abreu. “Algumas das ações já estão em curso. O maior destaque que damos a este plano é sua abertura à participação popular. É o único plano que existe no país que tem até agora esta metodologia”, diz o gestor, acrescentando que dentre as linhas de ação, estão políticas na área da atenção à saúde do profissional da segurança, aposentadoria, política habitacional, estruturação de carreira, formação continuada e equidade de gênero, de raça e etnia.



Governador discutiu segurança pública em reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (Foto: Divulgação)

Segundo o governo, o lançamento do plano também prevê políticas para a área do monitoramento e inteligência estratégica, integrando unidades de segurança e modernização das estruturas do setor. Ao total, são oito programas com 20 projetos para a área de segurança pública.

Entre as ações para diminuir a criminalidade no estado, o governo também inaugura hoje (5) às 11h, a nova sede do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e também lança edital para 300 vagas em concurso para polícia civil.

Para o governador Wellington Dias é necessário criar no Piauí um “cinturão de segurança” para controlar a entrada de armas, drogas e quadrilhas de assalto a bancos e transportes de valores no território piauiense.

João Magalhães - Jornal O Dia