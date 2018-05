Governo gasta R$ 2 mi com propaganda para divulgar acordo com caminhoneiros

Diante da continuidade de paralisações pelo Brasil neste oitavo dia de greve de caminhoneiros, o governo resolveu nesta segunda-feira (28) gastar R$ 2 milhões com a divulgação de um vídeo em que explica o acordo firmado no domingo (27).

"O governo federal atendeu as reivindicações nas negociações com os caminhoneiros", diz um ator diante de uma tremulante Bandeira Nacional, antes de elencar as medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer.

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

"O governo fez este acordo para garantir a todos os brasileiros os itens essenciais: remédios, alimentos e combustíveis. Agora é hora de cada um entregar sua parte e o Brasil seguir em frente", afirma o apresentador.

Segundo a reportagem apurou, o vídeo está sendo veiculado em todas as televisões e em algumas rádios e faz parte de um plano de mídia na faixa de R$ 2 milhões.

No domingo, Temer se comprometeu a conceder desconto de R$ 0,46 no preço do diesel; a congelar o valor do diesel durante 60 dias com reajustes, depois, a cada 30 dias; a dar isenção da cobrança do eixo suspenso em todo o país via medida provisória; a garantir a caminhoneiros autônomos 30%, pelo menos, dos fretes da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento); e a estabelecer tabela mínima de frete.

Folhapress