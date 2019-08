Governo envia neste mês novo pedido de empréstimo à Assembleia

Após 15 dias de recesso, Assembleia Legislativa do Piauí retomou suas atividades nessa quinta-feira (01) já com a discussão a respeito do novo pedido de empréstimo que deve ser enviado à casa pelo governo do Estado. A expectativa é que o pedido, que pode chegar à 1,5 bilhão, seja acolhido e comece a tramitar ainda no mês de agosto.

“A previsão é que o pedido chegue a casa nos próximos dias, ainda estão fazendo alguns ajustes. A previsão é que o valor seja o que o secretário de Fazenda anunciou, podendo chegar até R$ 1,5 bilhão”, confirmou o deputado Francisco Limma (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já o deputado João Madison avalia que o governo não deve ter dificuldades para aprovar o novo pedido de empréstimo. “Aprovamos todos os projetos que tinham nessa casa de interesse do governo. Estamos esperando alguns projetos importantes, como um novo empréstimo, para estar melhorando a malha rodoviária do estado do Piauí. Se houver uma boa explicação, a Casa deve acolher. Ainda não recebi, mas a informação que temos é que uma parte seria para reduzir a dívida que o Governo deve hoje de empréstimos anteriores, até como o ex- governador Wilson Martins fez, e foi muito interessante”, disse Madison.

O governo deve enviar o novo pedido de empréstimo a Assembleia Legislativa nas próximas semanas. A expectativa é que a matéria seja analisada e votada ainda durante o mês de agosto.

Natanael Souza - Jornal O Dia