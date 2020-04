Governo e Prefeitura firmam parceria para comprar 200 respiradores

Diante dos impasses quanto à compra de respiradores chineses e a demora pelo Ministério da Saúde na entrega dos equipamentos já adquiridos, o governador Wellington Dias (PT) e o prefeito Firmino Filho (PSDB) firmaram uma parceria para comprar de forma conjunta 200 respiradores que deverão atender a leitos de UTI e leitos de estabilização em todo o Estado e na Capital.



Esses 200 novos equipamentos devem se somar aos 81 já comprados anteriormente e aos 59 que estão aguardando liberação por parte do Governo Federal para virem para o Estado. “Serão 100 respiradores para a Rede Hospitalar Estadual e 100 para a Rede Municipal de Teresina e para o Hospital de Água Branca, que também é municipal”, explicou o governador Wellington Dias.



Wellington Dias e Firmino Filho firmaram parceria para copra conjunta de 200 respiradores - Foto: Elias Fontinele/O Dia

O chefe do Executivo piauiense disse que com a aquisição desses 200 equipamentos novos, o Piauí terá grandes chances de atingir as metas de atendimento aos pacientes infectados pelo Novo Coronavírus. O Governo já autorizou à Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) que proceda com a compra.

Atualmente o Piauí possui 211 casos suspeitos de Covid-19, 31 confirmados, 795 descartados e cinco óbitos decorrentes da doença.





Maria Clara Estrêla