Governo do Piauí nomeia comissão para inspecionar barragens

O Instituto de Desenvolvimento do Piauí nomeou uma comissão para proceder inspeções nas barragens construídas pelo órgão. A iniciativa partiu do diretor-geral do órgão, Leonardo Sobral, motivado pela necessidade de criar uma sistemática contínua de controle e acompanhamento geral das barragens assim como viabilizar, junto ao governador, a disponibilidade de recursos que venham garantir a continuidade de um plano de ação com inspeções periódicas e manutenções preventivas e corretivas nas mesmas.

“Estamos com uma equipe técnica formada por engenheiros barragistas, engenheiros civis, geólogos e agrimensores para monitoramento permanente dos grandes reservatórios no estado, principalmente durante o período chuvoso”, destacou Leonardo Sobral, ressaltando que o relatório da comissão apontará se há ou não a necessidade de reparos e, caso haja, quais ações que deverão ser tomadas pelo órgão”, informou o diretor.

Leonardo Sobral, diretor do Idepi, acompanhará os trabalhos da equipe técnica. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

Leonardo Sobral esclarece que não há nenhum perigo iminente e que as manutenções são preventivas e corretivas, sem nenhum grau de risco alto, conforme avaliações já realizadas pela equipe técnica. Informou ainda que seguirá todas as orientações da Agência Nacional de Águas (ANA), órgão responsável por monitorar as maiores barragens no país.

O engenheiro Gregório Paranaguá, presidente da comissão, destaca que existem, atualmente no estado, 15 barragens construídas pelo Idepi. Desse total, já foi realizada inspeção em duas delas: Salinas, em São Francisco do Piauí, e Mesa de Pedra, em Valença. As outras serão inspecionadas nas próximas semanas.

A comissão tem um prazo de até 180 dias (seis meses) para apresentação do relatório, no entanto, explica Gregório Paranaguá, a equipe está trabalhando para concluir as visitas técnicas de inspeção e emissão de relatório aos diretores em um tempo menor.

João Magalhães