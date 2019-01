Governo do Estado assina operação de crédito de US$ 44,9 milhões com o BID

O Governo do Piauí assinou esta semana um contrato da operação de crédito de US$ 44,9 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), recursos que serão destinados ao Projeto de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal do Estado do Piauí (Prodaf). É o primeiro contrato de empréstimo assinado no novo mandato do governador Wellington Dias (PT).

Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, o Prodaf busca o aumento da eficiência na gestão fiscal e a oferta de melhores serviços aos cidadãos.

O empréstimo foi aprovado pelo Senado Federal em dezembro do ano passado, e na última terça-feira (22) o ministro da Economia em exercício, Marcelo Pacheco dos Guaranys, assinou despacho autorizando a concessão de garantia da União para a operação de crédito externo a ser celebrada entre o estado do Piauí e o BID - cujo valor exato será de US$ 44.935.000, o que corresponde a cerca de R$ 170 milhões.

Secretário Rafael Fonteles e Cristovam Cruz, superintendente de gestão, de logística e tecnologia da Sefaz, assinam contrato de operação de crédito com o BID (Foto: Divulgação / Sefaz-PI)

Por meio de nota, a Sefaz destaca que a operação de crédito só foi liberada, com o aval da União, porque o estado não está com pendências no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC).

"O Estado também cumpriu limites e condições - como o rating para capacidade de pagamento - para ter o aval", informa a secretaria.

O contrato prevê que os recursos serão liberados pelo BID durante cinco anos, de forma gradual, à medida que os projetos forem executados. E haverá contrapartida do Governo do Estado.

"Piauí precisa de providências urgentes para atingir o equilíbrio fiscal", afirma Fonteles

O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, afirma que a operação de crédito acontece num momento oportuno, em que o estado precisa aperfeiçoar e aprofundar as medidas destinadas a alcançar o equilíbrio fiscal.

“O Piauí vive uma situação financeira que precisa de providências urgentes no sentido de atingir o equilíbrio fiscal. Para se atingir essa meta precisamos trabalhar fortemente a área da receita - que é algo que já vem sendo feito - e também a despesa, como controlar gastos, melhorar o fluxo de processos, sistema de compras, manutenção, enfim, o custeio geral. Para isso, o Piauí celebrou essa operação de crédito com o BID no sentido de conseguir recursos para investir na área fiscal do estado, tanto na receita como na despesa”, afirma o gestor.

Segundo o superintendente de gestão, de logística e tecnologia da Sefaz, Cristovam Cruz, além da Sefaz, o Prodaf também beneficiará outras pastas do Governo do Estado.

“Faz parte do projeto melhorar o sistema de planejamento da Seplan, a questão da cobrança da dívida ativa junto à PGE; envolve a CGE na questão do controle dos gastos, além de recursos pra gente melhorar o sistema de compras e de controle de pessoal, que fica a cargo da Seadprev. Todas essas entidades estão focadas nesse esforço de controlar gastos e melhorar as receitas do estado”, afirma o gestor.

“O próximo passo agora é a vinda do banco para a chamada missão de arranque, que é o início da execução dos projetos. Estamos trabalhando há um ano e meio e queremos executar pelo menos dois terços dos projetos até 31 de dezembro de 2019”, ressalta Cristovam.

Em relação à Sefaz, haverá melhorias na área da fiscalização, com a aquisição veículos. Mas a pasta enfatiza que boa parte dos investimentos será na área de tecnologia.



“Hoje tudo é digital, e temos que acompanhar a tecnologia. Serão cerca de R$ 37 milhões nessa área. Vamos capacitar servidores para essa nova realidade. Além disso, também faremos obras, como a reforma dos postos fiscais, tornando-os mais automatizados, reforma de agências de atendimentos e a estruturação da secretaria para melhor fiscalizar o trânsito de mercadorias no estado", detalha Cristovam.

O BID é uma organização financeira internacional com o propósito de financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, social e institucional, e promover a integração comercial regional na área da América Latina e do Caribe.

Cícero Portela