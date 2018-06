Governo deve receber R$ 315 milhões de empréstimo da Caixa nesta semana

O governo do Estado deve receber R$ 315 milhões de empréstimo realizado junto à Caixa Econômica Federal nesta semana. A expectativa é que até, no máximo, quar­ta-feira (06), os recursos es­tejam nas contas do governo. Na semana passada, a Caixa informou ao Supremo Tri­bunal Federal que “liberará a integralidade dos recursos contratados no instrumento 0482405-71/ 2018 (FINISA II) mediante crédito nas res­pectivas contas vinculadas, representando a quantia de R$ 315 milhões”.

O empréstimo junto à Cai­xa deve ser investido integral­mente em infraestrutura e saneamento e será destinado a obras como implantação e recuperação de rodovias, melhoria de mobilidade ur­bana e saneamento básico. De acordo com o governador Wellington Dias, são centenas de obras em praticamente to­dos os municípios que serão executadas.

O recurso era esperado des­de o ano passado pelo Poder Executivo estadual, que foi aprovado pela União, pela Caixa, mas se tornou alvo de embate jurídico e político que envolveu o governo e a oposição, além de órgãos de controle. Além destes R$ 315 milhões, o governo também espera lá frente receber R$ 292 milhões de outro emprés­timo com a Caixa.

Ainda segundo o governa­dor, obras como a estrada do município de Dom Inocên­cio, a de Domingos Mourão, e a ligação para Morro Cabe­ça do Tempo, Avelino Lopes e Júlio Borges estão entre as execuções que dependem dos recursos para serem con­cluídas. Outras obras como a estrada de Barras em direção a Miguel Alves também de­pendem dos investimentos da operação de crédito.

João Magalhães - Jornal O Dia