Governo decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira (20)

O governador Wellington Dias (PT) decidiu decretar ponto facultativo no funcionalismo público na próxima segunda-feira (20) em razão da véspera de feriado do Dia de Tiradentes, que se comemora na terça-feira (21).



A publicação do decreto foi feita no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15) e vale para todos os órgãos e entidade da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Funcional do Estado do Piauí sem prejuízo dos serviços essenciais sobre os quais deverão decidir os órgãos e entidades.



Vale lembrar que em Teresina, esta sexta-feira (17) será de feriado. Isto porque o prefeito Firmino Filho (PSDB) decidiu antecipar o aniversário da cidade, que é comemorado no dia 16 de Agosto. O objetivo da medida, segundo a Prefeitura, é ter uma semana com apenas quatro dias úteis, o que pode diminuir o fluxo de pessoas no transporte público e circulando nas ruas.

Vale lembrar que foi em um feriado, o da sexta-feira Santa, que Teresina registrou o pico de no percentual de isolamento.

Maria Clara Estrêla