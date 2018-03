Governo confirma 6º nome do novo secretariado; Ricardo Pontes assume Sead

O diretor da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), Ricardo Pontes, é quem deve assumir a secretaria de Administração e Previdência após o afastamento de Franzé Silva. A expectativa era a de que a superintendente de Parcerias e Concessões (Suparc), Viviane Moura, ocupasse o cargo por já fazer parte da equipe.

A informação sobre a substituição foi dada pelo secretário de Governo Merlong Solano, mas ainda deve ser confirmada pelo governador Wellington Dias (PT). Franzé Silva deixará a secretaria na próxima semana para se dedicar à pré-campanha de candidato a deputado estadual. Ainda não há, segundo Merlong, um nome para ocupar a diretoria da Emgerpi.

“O governador seguiu o princípio que definiu, de fazer a transação com pessoas já integradas à equipe. O caso que houve uma alteração mais significativa é o caso da secretária de Administração, onde o Ricardo Pontes irá para a pasta”, explicou Merlong Solano.

Dentre os nomes confirmados pelo secretário de governo para substituir os secretários que sairão candidatos estão Bid Lima, que ocupará a Secretaria de Cultura no lugar de Fábio Novo (PT); Patrícia Vasconcelos assumirá a Secretária do Desenvolvimento Rural após a saída Francisco Limma (PT); o superintendente da Seinfra, Deusval Lacerda, assume o lugar de Janainna Marques (PTB).

Merlong Solano afirmou ainda que deixará a secretaria de Governo apenas no dia 06 de abril, no fim do prazo. Quem irá assumir o cargo é Ariane Benigno. Ao todo, 19 pastas serão afetadas com a desincompatibilização dos gestores, que já estão em processo de transição. A solenidade de posse coletiva ocorrerá na próxima segunda-feira (02).

Rejane Dias reassume cadeira na Câmara

A secretaria de Educação, Rejane Dias (PT), afirmou que deixará a pasta antes do prazo estabelecido pela legislação eleitoral e, portanto, só fica à frente da secretaria por mais esta semana. O nome indicado para substituí-la a partir do dia 03 é o de Helder Jacobina.

“A preocupação é que não haja uma descontinuidade das ações. Eu sugeri o nome do Helder porque já é meu substituto natural. alguém que já conhece bem a rotina da secretaria e que tem as condições de dar continuidade nos trabalhos”, disse Rejane Dias em entrevista à TV.

Rejane Dias tentará este ano a reeleição de deputada federal, assim como Fábio Abreu, secretário de Segurança. Com o retorno dos dois parlamentares titulares, os suplentes Silas Freire (PODEMOS) e Maia Filho (PP) encerram seus mandatos de deputados na próxima semana.

Ithyara Borges