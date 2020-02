O governo estadual, por meio da Diretoria da Assistência Farmacêutica, a Farmácia do Povo – Medicamentos Especializados, entrega 215 tipos de medicamentos especializados por mês. A farmácia registrou, em 2019, um total de 315.061 atendimentos, o que representou um crescimento de 18,39% em relação ao mesmo período de 2018.

Esse dado é um marco nos atendimentos realizados pela unidade farmacêutica à assistência terapêutica de mais de 80 patologias, que demandam medicamentos especializados e/ou de alto custo.

Atualmente, a Assistência Farmacêutica conta com 21 unidades de atendimentos, distribuídas tanto na capital como no interior do estado. Um total de 21 mil pessoas são atendidas por mês. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, ao todo, 215 medicamentos especializados estão disponíveis mensalmente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A farmácia foi preparada para oferecer um atendimento humanizado e, além do da entrega de medicamentos, temos os consultórios e todo um atendimento multidisciplinar para garantir aos usuários do SUS um acolhimento adequado e igualitário”, diz o gestor.

O trabalho conjunto entre a equipe técnica da farmácia e a Sesapi, a incorporação de novas linhas de tratamento, o melhor acesso às informações, mais pontos de distribuição foram fatores que impulsionaram o crescimento no número de atendimentos, explica a diretora-geral Wanda Avelino, elencando outras motivações para esse salto no número de atendidos.



Governo atende 21 mil pessoas por mês com remédios excepcionais. Reprodução



“A Farmácia do Povo teve uma atuação mais presente na vida da população. A mudança do prédio, o acesso mais facilitado, a elaboração do guia de atendimento, tudo isso leva mais informação ao usuário. Quando ela chega de forma correta, há um aumento na prestação do serviço. Esse aumento também é por conta da incorporação de medicamentos pelo Ministério da Saúde, assim como a ampliação dos atendimentos no interior, que facilita a entrega da medicação e também a chegar, para essa população do interior, o conhecimento da existência da Farmácia de Medicamentos Especializados”, comenta a gestora.

O governador Wellington Dias destaca o avanço desse equipamento de saúde. “Essa rede, hoje, está presente em 11 regiões do estado, tem um quadro qualificado, que será cada vez mais qualificado, não só para a entrega da medicação, mas para fornecer as orientações necessárias ao usuário. Temos uma política, que efetivamente tem um efeito social muito grande e o secretário Florentino com sua equipe trata, cada vez mais, de humanizar para garantir um atendimento de muita qualidade aqui em Teresina, estamos dando um passo a mais nessa direção e vamos estender a outras regiões”, ressaltou o chefe do Executivo estadual.

João Magalhães