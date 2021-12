Governo anuncia patrocínio de R$ 360 mil para a Academia Piauiense de Letras até 2022

O governador Wellington Dias encaminhou à Assembleia Legislativa a mensagem 80/21 pedindo autorização para conceder subvenções sociais no valor total de R$ 360 mil à Academia Piauiense de Letras, nos exercícios fiscais relativos aos anos de 2021 e 2022, sendo R$ 180 mil por cada ano.

Na justificativa do pedido, o governador explica que é dever do Estado contribuir para o bom funcionamento da Academia de Letras, uma instituição centenária na preservação da cultura, permitindo que ela possa continuar contribuindo com o desenvolvimento intelectual da sociedade piauiense.

Atualmente presidida pelo jornalista e escritor Zózimo Tavares, a Academia Piauiense de Letras foi fundada em 30 de dezembro de 1917, tendo em seus quadros os mais importantes intelectuais do estado.

A APL é promotora de vários eventos culturais, um dos mais recentes foi a sessão especial dedicada à Faculdade de Medicina do Piauí, quando o acadêmico Anfrísio Lobão fez um discursos em homenagem aos 50 anos de fundação da Universidade Federal do Piauí, da qual ele foi reitor.



