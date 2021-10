Governo do Estado anuncia nova antecipação dos salários e paga toda a folha de outubro

O Governo do Piauí voltou a antecipar o salário dos servidores estaduais. Hoje, 29 de outubro, estava previsto o pagamento apenas da primeira faixa salarial, mas a segunda faixa, que seria paga somente no dia 5 de novembro, também já foi depositada nas contas dos servidores. É a primeira vez na história do Piauí que toda a tabela é paga dentro do mês.



“Pela primeira vez na história do Estado do Piauí, o pagamento integral de todos os servidores foi feito dentro do mês", comemora o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. "Nos últimos meses já vínhamos antecipando o pagamento, e esse mês conseguimos antecipar mais ainda. O servidor não precisa esperar o quinto dia útil para receber seu salário".

Desde agosto, o governo vem antecipando o pagamento da 2ª parte da tabela para antes do 5º dia útil do mês.

Os servidores do Piauí também já estão com a 2ª parcela do 13º salário no bolso. Ela foi paga na última sexta-feira, dia 15 de outubro, injetando pelo menos R$ 200 milhões na economia do Piauí. Pela tabela, a 2ª parcela só seria paga em 18 de dezembro.

É a segunda vez seguida que o governo antecipa a 2ª parcela do 13º salário. No ano passado, o pagamento ocorreu em agosto, quatro meses antes do previsto. No Piauí, a primeira parcela do 13º salário é paga na data do aniversário do servidor.

As antecipações que o governo vem fazendo, tanto da tabela de pagamento, como do 13º, só estão sendo possíveis graças às medidas administrativas adotadas desde o início do mandato do governador Wellington Dias e a organização financeira do Estado. Em 2021, por exemplo, a tabela salarial dos servidores voltou a ser paga até o 5º dia útil do mês seguinte. Agora são apenas duas faixas salariais: até R$ 2 mil e acima de R$ 2 mil.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Com informações Ascom Sefaz

