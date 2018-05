Governo ainda não tem prazo para iniciar pagamento de reajuste aprovado

O governo do Estado ainda não sabe quando vai começar a pagar os reajustes aprovados pelos deputados da Assembleia Legislativa na semana passada. De acordo com a proposta, os policiais militares e civis e agentes penitenciários receberão o reajuste de 3,95% e os trabalhadores em educação de 6,81%, com a previsão de o repasse ser iniciado em maio.

Mas, de acordo com o secretário de Administração, Ricardo Pontes, o governo ainda aguarda a divulgação do relatório financeiro do primeiro quadrimestre. Por conta das dificuldades financeiras, o Estado ficou impedido de, por exemplo, convocar aprovados em concurso público e oferecer o reajuste salarial a todas as categorias.

“Estamos aguardando a sanção da lei também, além de estarmos esperando o balanço, que terminou agora no final de abril, mas o relatório ainda não saiu. A previsão é após dia 20. A gente conseguindo sair desse limite prudencial, vamos sentar e discutir com a Procuradoria para fazer a aplicação dessa lei”, explicou o Secretário durante entrevista à imprensa.

Ainda segundo Ricardo Pontes, os valores arrecadados pelo governo estão comprometidos, em sua maior parte, com a folha de pagamento dos servidores. O Secretário disse que “o Estado não está mais cabendo dentro do próprio Estado” e que o governo trabalha para não deixar o Piauí cair em um colapso financeiro, como já ocorreu com outras unidades federativas.

“Não é só a questão da LRF, mas estamos em uma situação financeira onde não podemos conceder aumentos, infelizmente, porque o Estado não pode arrecadar recursos para sustentar apenas a própria folha e não sobrar para investimentos. Então, nos temos que tomar uma decisão, por isso não se pode dar um aumento maior”, completou o gestor.

Ithyara Borges - Jornal O Dia