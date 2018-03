Governo acredita em envolvimento de milícias na morte de Marielle Franco

O presidente Michel Temer pediu a sua equipe rapidez nas investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e de seu motorista Anderson Pedro Gomes, no Rio de Janeiro.

Primeiras informações obtidas pelo governo apontariam a hipótese de envolvimento de milícias no atentado.

Assessores presidenciais disseram que essa é uma linha das investigações, mas que ainda não é possível ter segurança sobre que grupo exatamente mandou matar a vereadora.

Temer pediu ao ministro Raul Jungmann (Segurança Pública) para acompanhar pessoalmente no Rio de Janeiro.

Jungmann foi nesta quinta-feira (14) para um evento com secretários de segurança em Fortaleza e, de lá, embarcaria para o Rio.

O ministro vai coordenar, junto com o interventor Walter Braga Neto, as linhas de atuação para elucidar o caso.

Na avaliação do Palácio do Planalto, o assassinato da vereadora e de seu motorista é um teste para a intervenção federal na segurança pública no Rio e é preciso dar uma resposta rápida ao caso para demonstrar que a operação tem condições de ser bem sucedida.

G1