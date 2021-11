Governistas rebatem as críticas da oposição sobre a situação das rodovias estaduais

Rebatendo as críticas da oposição sobre a situação das estradas do Piauí, os deputados Cícero Magalhães (PT) e Warton Lacerda (PT) ocuparam a tribuna da Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira (09) para reforçar as obras que estão sendo realizadas pelo Governo em todo o Piauí.

Deputado Cícero Magalhães (Foto: Arquivo O Dia)



“As estradas do Piauí que ainda não foram recuperadas é porque suas obras ainda não foram iniciadas, mas o planejamento já está pronto. Nós sabemos que o Estado do Piauí tem uma das menores níveis de endividamento, com suas finanças controladas, cumprindo rigorosamente com suas obrigações financeiras. Todos os bancos privados e estatais querem emprestar para o Governo do Piauí porque o Estado paga. É por isso também que o Governador está realizando muitas obras em vários municípios”, disse o deputado Francisco Magalhães.

Deputado Warton Lacerda. (Foto: Arquivo O Dia)



Já o deputado Warton Lacerda lembrou das obras em estradas que já foram finalizadas. “Nós deputados da base do Governo também andamos pelas estradas do Piauí. Veja a estrada de Barras a Nossa Senhora dos Remédios, lá é um tapete. A coisa mais linda do mundo é a população aplaudindo. A estrada entre Pio IX a Fronteiras também está ficando um tapete. Passei agora por Oeiras a regeneração, e a estrada está sendo toda recuperada, da BR 230 a São Francisco do Piauí também. Então o nosso Governador foi o que mais investiu nas estradas, e as estradas que ele está recuperando foi as que ele fez, porque o que tinha antes era piçarra. Os projetos estando andando, as ordem de serviço estão acontecendo e e as recuperações também. Mas para a oposição nunca vai estar bom mesmo não, mas a nossa obrigação é falar sobre o que o Governo está fazendo”, afirmou Warton Lacerda.

O deputado Henrique Pires (MDB) destacou a importância da recuperação das estradas, mas propôs que o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) exija das construtoras a sinalização das estradas.

Deputado Henrique Pires. (Foto: Arquivo O Dia)

“Por onde passamos conseguimos ver as obras de recuperação das estradas sendo realizadas, mas o DER-PI precisa cobrar das construtoras a sinalização dessas obras. Temos estradas sem nenhuma sinalização, o que torna os trechos muito perigosos”, advertiu Henrique Pires.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!