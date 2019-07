Governadores vão lançar 1º edital de licitação do Consórcio Nordeste

A próxima reunião do Consórcio Nordeste vai acontecer em Teresina, ainda no mês de agosto. A informação foi confirmada pelo governador Wellington Dias (PT), que explicou que na oportunidade os gestores vão lançar o primeiro edital de licitação para compras em conjunto entre os estados da região nordeste.



“Queremos dia 21 de agosto, em Teresina, ter a oportunidade de já ter o primeiro edital da Central de Compras com registro de preço que vai garantir uma redução de custos. É o Nordeste unido e que cresce com o Brasil”, disse Wellington.



Wellington Dias vai recepcionar colegas na capital do Piauí - Foto: Divulgação



O governador também destacou que o primeiro encontro formal entre os governadores após a criação do Consórcio, realizado em Salvador na Bahia, foi bastante produtivo.

“É um momento histórico, eu fiquei muito feliz porque após a criação do CNPJ do Consórcio do Nordeste aqui em Salvador realizados a primeira reunião. Uma reunião produtiva, de trabalho, em que aprovamos aqui um projeto alternativo para garantir médico onde precisa, plano de qualificação voltado para as áreas que precisamos em diversas regiões do Piauí e do Nordeste”, falou Wellington.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia