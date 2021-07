Governadores querem vacinar pessoas acima de 18 anos até outubro

O retorno das aulas presenciais em todo o país será decidido pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação. Essa é uma das decisões da reunião realizada nesta terça-feira (13) entre os governadores de estados e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O governador Wellington Dias, coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores, representou os chefes estaduais e explicou que ficará a cargo do Ministério da Saúde elaborar um plano para vacinação de pessoas abaixo dos 18 anos e o retorno das atividades escalares em todo o país.

“Caberá ao Plano Nacional de Imunização fazer uma regra nacional para vacinar as pessoas menores de 18 anos. Da mesma forma, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação e integrado aos estados e municípios, vai estabelecer eixos para o retorno às aulas, sobre quando deveremos retornar, como se dará esse processo. Ficou acertado que, em situações específicas, dependendo do índice de transmissibilidade, haverá liberdade para adotar medidas que priorizem a saúde”, disse.

Foto: Divulgação

Na reunião, os governadores cobraram mais agilidade na entrega das vacinas contra a Covid-19 para intensificar a vacinação e zerar, até outubro, a imunização das pessoas maiores de 18 anos. Os gestores também cobraram a garantia do Ministério junto aos estados e municípios de uma revisão em relação à proporção da população e a entrega dos imunizantes.

“Nesse encontro, foi apresentado um cronograma que prevê, no mês de julho, a entrega de 41 milhões de doses; no meses de agosto e setembro mais 134 milhões de doses e também, o detalhamento semanal, que vai permitir um melhor planejamento e nos apresentar uma previsão para outubro”, Wellington Dias.

Foto: Divulgação

No encontro foi tratado ainda sobre a antecipação da aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer para conter novas variantes do novo coronavírus. Ficou certo que os governadores enviarão ao Plano Nacional de Imunização e à Comissão Intergestora Tripartite a decisão em relação à antecipação a segunda dose.

Wellington Dias destacou ainda uma rede nacional de assistência pós-Covid para pacientes recuperados, mas com sequelas da doença. Quanto a isso, o ministro terá uma agenda com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para discutir o assunto.

