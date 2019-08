Governadores do Nordeste se reúnem no Piauí para discutir investimentos

Representantes dos nove estados do nordeste estão reunidos em Teresina na tarde desta quarta-feira (21) para discutir questões relacionadas ao recém criado Consórcio Nordeste, instituído para tentar atrair investimentos para a região.

Participam do evento, que acontece em um hotel no bairro Ilhotas, os governadores Wellington Dias (PT-PI), Flávio Dino (PC do B - MA),Camilo Santana (PT-CE), Fátima Bezerra (PT- RN), João Azevedo (PSB- PB), Belivaldo Chagas (PSD-SE) e Rui Costa (PT-BA). Os governadores de Pernambuco e Alagoas não compareceram, mas enviaram os vices, Luciana Santos (PC do B - PE) e Luciano Barbosa (MDB - AL), respectivamente.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Durante o evento, os gestores defenderam a necessidade de uma atuação integrada entre os nove estados da região. "Acho que é um passo largo que a região nordeste está dando. Isso, certamente, traz resultados positivos para o Piauí e para os demais estados", avaliou o governador Wellington Dias. Para o chefe do Executivo piauiense, o que os estados precisam é ver qual é a pauta prioritária para o Nordeste e trabalhar juntos apara alavancar a geração de emprego e renda.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Quem também falou em cooperação foi o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), para quem o Nordeste vem assumindo protagonismo em discussões relacionadas à Federação, e dando exemplo de integração e união na gestão pública. Camilo rebateu críticas de que os Estados nordestinos estejam segundo uma agenda separatista e pontuou que o que está sendo feita é a discussão de pautas comuns que beneficiem a população da região.

“Estamos construindo uma agenda para buscar financiamentos internacionais e investir em projetos estruturantes do Nordeste Brasileiro na área ferroviária, hídrica, na construção de um cinturão digital. Já criamos o Sistema Único de Segurança Pública da região porque entendemos que há problemas, como o da segurança, que ultrapassam as fronteiras dos Estados e que há necessidade de trabalharmos juntos para combatê-los”.





Natanael Souza e Maria Clara Estrêla