Governadores do Nordeste se reúnem hoje no Estado da Bahia

O governador Wellington Dias (PT) participa do encontro do Fórum dos Governadores do Nordeste nesta segunda-feira (29) em Salvador, na Bahia. Será a primeira vez que os noves governadores se encontram após terem sido chamados de “governadores de paraíba” pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar das recentes tensões com o governo federal, o grupo divulgou que a pauta do encontro deve ser o Consórcio Nordeste.

A iniciativa do Consórcio, que integra os nove estados da região, entrou na fase final de implantação após a proposta ter sido aprovada pelas assembleias legislativas e sancionadas pelos governadores. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma maior integração entre os governos ,que vão poder realizar a compra conjunta de produtos ou serviços, além de uma maior cooperação entre os estados, em setores como segurança pública.



Wellington Dias participará do encontro - Foto: O Dia

“Temos a oportunidade de inovar, colocando uma alternativa especial com a criação do consórcio. Vai permitir a integração em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura”, disse Wellington, em recente declaração sobre a formalização do Consórcio.

Na Bahia, Wellington Dias(PT) deve estar acompanhado do secretário de Governo Osmar Júnior, e do coordenador de Comunicação, Alisson Bacelar.

Natanael Souza