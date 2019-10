Governador Wellington Dias viaja para o Vaticano nesta sexta-feira

O governador Wellington Dias (PT) viaja nesta sexta-feira (25) com destino ao Vaticano, onde participará 1ª Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia onde também deve se encontrar com o papa Francisco. A agenda foi autorizada pela Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).

O chefe do Executivo do Estado estará presente do Sínodo da Amazônia, que discute, entre outras coisas, os desafios para questões sociais e ambientais da região. A ideia do governador é apresentar o modelo piauiense na política de ativos verdes



Wellington Dias deve se encontrar com o papa Francisco - Foto: O Dia

“Vamos levar ao papa a proposta que desenhamos, como primeiro estado ou província do planeta a regulamentar o acordo de Paris, com o programa ativos verdes, que aponta um caminho [...] Vai em uma direção em que a partir de um investimento que convive bem com o parque e que traz resultado econômico, é possível salvar e garantir a manutenção do próprio parque”, avaliou Dias.

Ademais do compromisso administrativo e político, o petista deve ter uma agenda pessoal com o líder mundial da Igreja Católica, a quem deve outras demandas além das sociais e ambientais. “Pedirei as bênçãos dele para o nosso povo, precisamos muito”, finalizou.

