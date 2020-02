Governador Wellington Dias prega maturidade na disputa eleitoral

Ao participar do lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2020, o governador Wellington Dias (PT) evitou polemizar e preferiu não responder às declarações do prefeito Firmino Filho (PSDB) sobre os candidatos da base do Karnak que irão disputar o comando do executivo municipal.

"Vamos trabalhar com maturidade e harmonia. Quem tem que avaliar é o povo. O Palácio do Karnak trabalha com empenho na pauta do nosso povo", disse Wellington.

Sobre a Campanha da Fraternidade 2020, que traz como tema “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”, o governador ressaltou que a temática é muito importante neste momento que o país vive.



O governador participou do lançamento da Campanha da Fraternidade 2020 - Foto: Jailson Soares/O Dia



“A Campanha da Fraternidade, atualizada como sempre, traz uma temática muito necessária no Brasil, visto que voltamos a ter um problema social grave: cresce o número de pessoas, infelizmente, na linha da pobreza, uma coisa que o Brasil estava superando e está de volta. Nesse sentido, encaminhei, e a Assembleia Legislativa aprovou, um programa específico para lidar de uma forma segura e também como marco legal para trabalhar com pessoas em situação de rua”, afirmou Dias.

O governador mencionou ainda o desafio da saúde, por conta do coronavírus, e também a questão da política de paz. “Além do desafio, que já é gigante, de cuidar da própria saúde, agora com a disseminação do coronavírus, ou seja, a necessidade de termos uma posição de muito esforço coletivo, a união de cientistas do mundo inteiro na busca de uma alternativa”, completou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia