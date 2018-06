Governador Wellington Dias é internado e passa por cirurgia no ombro

O governador Wellington Dias (PT) foi internado na manhã deste sábado (09) para fazer uma cirurgia no ombro esquerdo, após lesão provocada em uma partida de futebol, há duas semanas. Ele mesmo anunciou em seu perfil no Facebook. "Todo atleta tem contusões de vez em quando, rs. E comigo não seria diferente".

Wellington afirmou que a previsão dos médicos é de uma recuperação rápida. "Logo estarei de volta ao trabalho. Em breve, retorno também aos gramados, porque falando sério, o Ki Lapa de Bucho não pode ficar desfalcado", brincou o governador na postagem. O time a que ele se refere é formado por amigos e secretários do governo.

Por recomendação médica, o petista chegou a cancelar agenda no interior do Piauí, nos final de semana dos dias 23 e 24. Wellington fez sessões de fisioterapia nos últimos dias, mas como as dores não cessaram, os médicos decidiram fazer a cirurgia para corrigir o trauma no tendão de ligação do ombro.

A cirurgia foi marcada para as 10h, no Prontomed. Após o procedimento, o hospital deverá emitir um boletim médico informando o estado do paciente.



Nayara Felizardo